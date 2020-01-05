Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya geldi

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen kafileyi, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuların çıkış kapısında görünmesiyle tezahürata başladı. Oyunculardan Nabil Dirar sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Mevlüt Erdinç ve Max Kruse ise taraftarlara imza dağıttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünün havalimanından ayrıldığı sırada meşaleler yaktı.