Fenerbahçe futbol takımında koronavirüs bulgusu
Fenerbahçe, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.
25.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:39
Fenerbahçe , futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi