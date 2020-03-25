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Fenerbahçe futbol takımında koronavirüs bulgusu

Fenerbahçe, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

25.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:39
Fenerbahçe futbol takımında koronavirüs bulgusu
Fenerbahçe , futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

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