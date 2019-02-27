27 Şubat 2019, 22:57
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Fenerbahçe - Galatasaray: 71-56

Fenerbahçe - Galatasaray: 71-56

SALON: 11 NisanHAKEMLER: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil GüngörFENERBAHÇE: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra UralGALATASARAY: Şerife Alperi Onar 16, İrem...



SALON: 11 Nisan

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil Güngör

FENERBAHÇE: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural

GALATASARAY: Şerife Alperi Onar 16, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Abdi 11, İnci Güçlü, Grigalauskyte 10, Macaulay 7, Jefferson 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-8

İLK YARI: 41-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-42

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu. Sarı lacivertli ekibin yarı finaldeki rakibi Mersin Büyükşehir Belediyespor olacak.

Önder Yılmaz, Galatasaray, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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