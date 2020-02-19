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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

19.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:00Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise düdük Fırat Aydınus'ta olacak.
İŞTE SÜPER LİG'İN 23. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER:
21 ŞUBAT CUMA
20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 ŞUBAT PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
24 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
(İHA)

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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