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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı çok konuşuldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısında çok konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Marcao'nun Vedat Muriqi'ye müdahalesinde hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterirken Galatasaraylı oyuncular, karara uzun süre itiraz etti.

23.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:50

Süper Lig'de ile arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GALATASARAY'DAN YOĞUN İTİRAZ

VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi. Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltıya itiraz etse de, hakem kararını değiştirmedi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı çok konuşuldu

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ŞİKEBAHÇE:fenev is basinda
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7BAHÇE:ben dedim fenerbahçe kadıköyde hakemle yeniyor çoğunlukla al işte haksız bir penaltıyla 1-1 berabere bitti ilk yarı yazıklar olsun
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GSLİ:alakası yok
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