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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

19.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:52Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe- derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Mücadelede Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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