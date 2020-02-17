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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe, 1.85'lik oranıyla derbisinin favorisi olarak gösterildi.

17.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:05

ile , Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü 19:00'da dev derbide karşı karşıya gelecek. iddaa Risk Merkezi, bu büyük kapışma öncesinde oranları açıkladı.

Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanmasına 1.85 oran verilirken, 23 maçtır Kadıköy deplasmanında kazanamayan Galatasaray'ın bu seriyi kırmasına ise 2.95'lik oran biçildi. Derbinin berabere bitmesine verilen oran ise 3.10 oldu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ORANLARI

Öte yandan 23. haftada oynanacak - Trabzonspor maçının oranları da belli oldu. Beşiktaş'ın kazanmasına 1.90, Trabzonspor'un galip gelmesine 2.75, maçın berabere bitmesine ise 3.20 oran biçildi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (12)
ÇECEN KHABİB:Hafta sonu kadikoyakis e geliyorum bütün fenevlileri sıradan geçireceğim ışıkları sondurebilirsiniz sagsinda kupa kaldirdigimin çocukları sizi... siz hepiniz ben yanlız Çeçen KHABİB...
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ÇECEN KHABİB:Heryerde En büyük pardon Tek büyük Galatasaray varmiiii lennnn..
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ADINIZI YAZIN:galatasaraylyım ama 1-0 fener alır büyü var o stadda, bi 20 sene daha bozulmaz o büyü
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FENERLİ:Bu nasıl oran Kadıköy de Fener e o kadar yüksek oran mı verilir hemde 6s karşısında paraya ihtiyacı olan neyi varsa bassın. Kurulsun düğün halayları çizelim kestaneleri yavuklumuz geliyor. :))))
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AĞLAK ALİ KOÇ:Geçen sene Ali amcanıza dua edin faul el olan pozisyonda gol verdi. Ama şanslısınız sahanıza ligin şampiyonu geliyor. Geçen 2 senede olduğu gibi bu arada aziz yıldırımın 4. yıldızlı tişörtlerini hala saklıyor musunuz 6 yıl olacak neredeyse eskimiştir onlar :D
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KOVBOY:geçen senede aynı lafları konuşuyordunuz. 1-1 bitti. ve hakem Ali palabıyıka şükredin. 1-0 iken verilmeyen kırmızı kartlar, Elif Elmasın golden önce verilmeyen faul. zor kurtuldunuz elimizden. hee diğer bir hatırlatma ise kesin yenip şampiyonuz dediğiniz ve Gs nin kayarak çimlerinizde kaldırdığı kupa maçını da hatırlatırız çok bilmiş
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YORUMCU:maç sonucu beraberlik. yorumcu dediydi dersiniz. şikebahçe de gs yi belkide şampiyonluktan ettik diye sevinerek ligde bu sene hedefine ulaşır. ne de olsa hedefleri GS ye yenilmemek.
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GFB:hoca efendiniz sezon sonu GÜLEN taraf siz olursunuz 2. yarı baya zorlu geçecek
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ER MEYDANI:21 yıl olmuş büyüklükten bahsediyor fenerbahçeyi cizre spor yener ama galatasaray da şortlar fora olurfenerbahçe karşısında 6alatasaraylıların zerre kadar konuşma hakları yok
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MARDİNLİ:BAS EVİ FENERE AL PAARAYI NET ! U11 LE ÇIKSA FENER YENER SAHASINDA GSYİ GSLİYİM. . .
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