Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray , Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü 19:00'da dev derbide karşı karşıya gelecek. iddaa Risk Merkezi, bu büyük kapışma öncesinde oranları açıkladı.

Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanmasına 1.85 oran verilirken, 23 maçtır Kadıköy deplasmanında kazanamayan Galatasaray'ın bu seriyi kırmasına ise 2.95'lik oran biçildi. Derbinin berabere bitmesine verilen oran ise 3.10 oldu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ORANLARI

Öte yandan 23. haftada oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının oranları da belli oldu. Beşiktaş'ın kazanmasına 1.90, Trabzonspor'un galip gelmesine 2.75, maçın berabere bitmesine ise 3.20 oran biçildi.