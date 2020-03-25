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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon fazla forma şansı bulamayan Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti. Ganalı oyuncuyu, bir dönem Galatasaray da transfer etmek istemişti.

25.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:54

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe , önümüzdeki sezonun planlaması için şimdiden düğmeye bastı. Bu sezon Hasan Ali'nin sakatlığında sol bekte büyük bir kriz yaşayan ve Kolarov transferini son anda gerçekleştiremeyen Kanarya, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı-lacivertli yönetim de Inter'de mutsuz olan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Fenerbahçe'nin gündemindeki Asamoah, İtalyan ekibinde yeteri kadar şans bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. İtalyan basını da Ganalı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığını yazdı. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Kanarya'nın Asamoah'ı düşük bir bonservis bedeli ile transfer etmek istediği öğrenildi. Ganalı oyuncuyu bir dönem Galatasaray da istemişti. Asamoah, bu sezon 11 maça çıktı.

(Takvim)

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da istediği Asamoah’ın transferi için harekete geçti
Etiketler: Galatasaray, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor

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Fenerbahçe, Kwadwo Asamoah transferi için harekete geçti

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