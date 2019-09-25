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Fenerbahçe, galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

25.09.2019 14:35Fenerbahçe, galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla antrenmana devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.



Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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