Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri ile Fenerbahçeli Isla, Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Trabzonspor futbolcusu Abdulkadir Parmak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.11.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURICIO ANIBAL ISLA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın 09.11.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULKADİR PARMAK'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MEHMET YİĞİT ALP'nun 10.11.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SERTAÇ GÜVEN'in 11.11.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA'nın 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALİ AYTEMUR'un 09.11.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü FIRAT GÜL'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü görevlisi FURKAN GÜZEL'in 09.11.2019 tarihinde oynanan ALTAY-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu UTKU ŞEN'in 10.11.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü antrenörü OSMAN BOZKURT'un 10.11.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BANDIRMASPOR Kulübü futbolcusu RIZA EFENDİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü görevlisi RAMAZAN AĞÇAKAYA'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- EYÜPSPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu TİMUR ÇAKIROĞULLARI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- PENDİKSPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- YOMRASPOR Kulübü futbolcusu UĞUR DURMUŞ'un 09.11.2019 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- Cİ GROUP BUCA Kulübü futbolcusu NİHAT YILMAZ'ın 09.11.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-Cİ GROUP BUCA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-ERZİN SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ÇATALCASPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- CİZRE SPOR Kulübü futbolcusu FATİH ŞEN'in 10.11.2019 tarihinde oynanan CİZRE SPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-SOMASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET AK'ın 10.11.2019 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SELİM DAĞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR Kulübü futbolcusu EMRE TOPTAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.