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Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'ın paylaşımları, sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra 3-1 yenerken sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tarihi zaferi kutladı.

23.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:43

'yi deplasmanda 3-1 yenerek 20 yıl sonra 'de galip gelen 'da büyük sevinç yaşanırken, sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyada da büyük zaferi doyasıya kutladı.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk paylaşımda, daha önce TT Stadı'nda yapılan koreografiye atıfta bulunuldu ve "Şampiyon Cimbom yazdıracağız" mesajıyla "MayıslarBizimdir hastagi kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı bir diğer paylaşımda ise Galatasaray'ın lig sonlarındaki performansına vurgu yapıldı ve #MayıslarBizimdir hastagi ile kısa bir paylaşıldı.

"SENİN 4 YILDIZIN YOK"

Galatasaray, yaptığı son paylaşımda da dört yıldıza göndermede bulundu ve "Senin 4 yıldızın yok" mesajıyla Onyekuru'nun fotoğrafını paylaştı.

Yapılan bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'ın paylaşımları, sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor


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