30 Kasım 2018, 03:05
»»

Fenerbahçe Garantiledi, Beşiktaş Son Haftaya Bıraktı

Fenerbahçe Garantiledi, Beşiktaş Son Haftaya Bıraktı

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta bu akşam oynanan maçlarla sona ererken, Fenerbahçe, gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu akşam oynanan maçlarla sona ererken, Fenerbahçe, gruptan çıkmayı garantiledi. Beşiktaş ise umudunu son haftaya taşıdı. Bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise Krasnador'a yenilerek sıfır puanla son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran sarı-lacivertli ekip grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Beşiktaş ikinci yarı kanatlandı

I Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise Norveç deplasmanında Sarpsborg karşısında ilk yarı 2-0 geriye düştü. Ancak ikinci yarıda sahaya bambaşka bir kimlikle çıkan siyah-beyazlılar, rakibini Lens (2) ve Love'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve 8 puanlı Genk'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş, gruptaki son maçında Malmö'yü yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst tura çıkacak.

Türk ekiplerinden Akhisarspor ise J Grubu'nda deplasmanda Krasnador'a mağlup olarak sıfır puanla son sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı

Öte yandan F Grubu'nda İtalyan ekibi Milan, Dudelange'ı 5-2 yendi. Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımının 3. golünü kaydetti. Bu arada Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelede Celtic, Rosenborg'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Bayer Leverkusen: 1 - Ludogorets: 1

Zürih: 1 - AEK Larnaka: 2

B Grubu

Rosenborg: 0 - Celtic: 1

Salzburg: 1 - Leipzig: 0

C Grubu

Bordeaux: 2 - Slavia Prag: 0

Zenit: 1 - Kopenhag: 0

D Grubu

Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0

Anderlecht: 0 - Spartak Trnava: 0

E Grubu

Vorskla Poltava: 0 - Arsenal: 3

Karabağ: 1 - Sporting Lizbon: 6

F Grubu

Real Betis: 1 - Olympiakos: 0

Milan: 5 - Dudelange: 2

G Grubu

Rangers: 0 - Villarreal: 0

Spartak Moksova: 1 - Rapid Wien: 2

H Grubu

Apollon: 2 - Lazio: 0

E. Frankfurt: 4 - O. Marsilya: 0

I Grubu

Malmö: 2 - Genk: 2

Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3

J Grubu

Krasnodar: 2 - Akhisarspor: 1

Standard Liege: 1 - Sevilla: 0

K Grubu

Jablonec: 0 - Rennes: 1

Astana: 0 - Dinamo Kiev: 1

L Grubu

BATE: 2 - Vidi: 0

Chelsea: 4 - PAOK: 0 - İSTANBUL Avrupa,Beşiktaş,Fenerbahçe
30 Kasım 2018 Cuma 03:05



YORUMLAR