Fenerbahçe Garantiledi, Beşiktaş Son Haftaya Bıraktı

UEFA Avrupa
Ligi'nde 5. hafta bu akşam oynanan maçlarla sona ererken, Fenerbahçe
, gruptan çıkmayı garantiledi. Beşiktaş
ise umudunu son haftaya taşıdı. Bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise Krasnador'a yenilerek sıfır puanla son sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, konuk ettiği Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb
ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran sarı-lacivertli ekip grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi ve adını bir üst tura yazdırdı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARI KANATLANDI
I Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise Norveç
deplasmanında Sarpsborg karşısında ilk yarı 2-0 geriye düştü. Ancak ikinci yarıda sahaya bambaşka bir kimlikle çıkan siyah-beyazlılar, rakibini Lens (2) ve Love'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve 8 puanlı Genk
'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş, gruptaki son maçında Malmö
'yü yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst tura çıkacak. Türk ekiplerinden Akhisarspor ise J Grubu'nda deplasmanda Krasnador'a mağlup olarak sıfır puanla son sırada yer aldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU FİLELERİ HAVALANDIRDI
Öte yandan F Grubu'nda İtalyan ekibi Milan
, Dudelange'ı 5-2 yendi. Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu
, takımının 3. golünü kaydetti. Bu arada Hakem Halis Özkahya
'nın yönettiği mücadelede Celtic
, Rosenborg'u 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu Bayer Leverkusen
: 1 - Ludogorets
: 1 Zürih: 1 - AEK Larnaka: 2
B Grubu Rosenborg: 0 - Celtic: 1 Salzburg
: 1 - Leipzig
: 0
C Grubu Bordeaux
: 2 - Slavia Prag
: 0 Zenit
: 1 - Kopenhag
: 0
D Grubu Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 Anderlecht
: 0 - Spartak Trnava
: 0
E Grubu Vorskla Poltava: 0 - Arsenal
: 3 Karabağ
: 1 - Sporting Lizbon
: 6
F Grubu Real Betis
: 1 - Olympiakos
: 0 Milan: 5 - Dudelange: 2
G Grubu Rangers: 0 - Villarreal
: 0 Spartak Moksova: 1 - Rapid Wien
: 2
H Grubu Apollon
: 2 - Lazio
: 0 E. Frankfurt
: 4 - O. Marsilya
: 0
I Grubu Malmö: 2 - Genk: 2 Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3
J Grubu Krasnodar
: 2 - Akhisarspor: 1 Standard Liege: 1 - Sevilla
: 0
K Grubu Jablonec: 0 - Rennes
: 1 Astana
: 0 - Dinamo Kiev
: 1
L Grubu BATE: 2 - Vidi: 0 Chelsea
: 4 - PAOK: 0
(İHA)
Avrupa,Beşiktaş,Fenerbahçe