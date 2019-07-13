13.07.2019 14:29
Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'e yıllık 2 milyon euro verecek!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da yılda 4 milyon euro kazanan Rodrigues'e 2 yıl için 4 milyon euro verecek. Al İttihad'a da kiralama bedeli ödenmeyecek.

Fenerbahçe sol kanat için aradığı ismi buldu. Garry Rodrigues'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.

ALDIĞI ÜCRETİN YARISI ÖDENECEK

Al İttihad kulübünden yılda 4 milyon euro kazanan Rodrigues'e Fenerbahçe 2 yıl için 4 milyon euro verecek. Bu transferde 2. önemli başarı ise Fenerbahçe'nin Al İttihad takımına tek kuruş bile kiralama ücreti ödemeyecek olması. Transfer bu haliyle FFP kuralları için de Fenerbahçe'ye avantaj sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU DA CEPTE

Fenerbahçe'de 2 yıl kiralık oynayacak olan Rodrigues'in satın alma opsiyonu da 7.5 milyon euroya alındı. Al İttihad Rodrigues'i 9 milyon euroya almıştı.

(Takvim)

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'e yıllık 2 milyon euro verecek!
Garry Rodrigues, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (5)
GERÇEKÇİ: oda birşey yapamaz bu takımın kimyası bozuk gsye hayranlığınızdan aldınız sizde bir şeye yaramaz
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BU ADAM BU PARAYI ETMEZ: Ben olsam 1 milyon euro daha verip Celtic''den JAMES FORREST '' ı alırdım
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
RAZOR: cimbomlular kudurun
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ÜNİ GFB: rusyadan gelen s-400 ler gibiyız nasıl kıskanıyolar :D biz tek siz hepiniz sol kanat sağ kanat orta saha emin elerde geriye kalan defans hatı skrtel kajer hasan ali ısla oldumu yeterli lige 4 sene ambarko koyarız
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
TURGUTT: Bu bir çöp trannsfer, , Verilen paraya yazık. Kısaca konunun özünü yazdım. .
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
18:01   Napoli'ye Yunan stoper
17:59   Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası
17:58   Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı
17:49   Wimbledon'ın Kraliçesi Simona Halep
17:47   Büyük Britanya'da pole pozisyonu Bottas'ın
17:38   XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
17:37   Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum