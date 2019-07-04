Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!

Sarı lacivertli kulüp, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 4'üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues oldu.

2 YILLIĞINA KİRALANDI

Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON SADECE 1 GOL ATTI

28 yaşındaki oyuncu, Arabistan'da 11 maça çıktı ve sadece 1 kez ağları sarsabildi.