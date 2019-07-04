04.07.2019 21:09
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Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulüp, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 4'üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues oldu.

2 YILLIĞINA KİRALANDI

Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON SADECE 1 GOL ATTI

28 yaşındaki oyuncu, Arabistan'da 11 maça çıktı ve sadece 1 kez ağları sarsabildi.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!
Garry Rodrigues, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (14)
KANARYAM: Tolga Ciğerci nerede? ya Serdar Aziz? şimdide Rodrigez takımı GS çöplüğüne çevirdiniz, GS beğenmeyip gönderdiği adamları biz alıyoruz, bu işte bir yanlışlık var.
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BAYRAM TASKIN: Fenerbahçe. Galatasaray. Calım. Atı. Rodriguez. Fenerbahçe. Geldi
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BAYRAM TASKIN: Rodriguez Fenerbahçe. Hos geldin
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FB: İş yapar gs mali kiriz de olmasaydı asla satmazdı
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FATİH: Mali krizle alakası yok, adam artık birşey vermemeye başlamıştı Galatasaraya ve satıldı...
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RECONYSİNS: bir galatasaraylı olarak üzüldüm. iyi oyuncu hayırlı olsun. fenerbahçeye en azından türkiyede izleyeceğiz
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FATİH: Bizde inandık Galatasaray lı olduğuna??
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ADINIZI YAZIN: yazık :D
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KENAN: Herkes konuşur Fenerbahçe yapar
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ÖZGÜR: Aynen kanka messiyi almıssınız bende haberde ilk basta rodgiues diye okumustum ama yanlıs okumusum mallıgıma ver
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