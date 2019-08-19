Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: 5-0

Fenerbahçe lider başladı

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Harun Yemişken

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 73 Tolga Ciğerci), Victor Moses (Dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), Garry Rodrigues (Dk. 70 Deniz Türüç), Max Kruse, Vedat Muriç

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah (Dk. 57 Diarra), Olkowkski, Morais, Kayode (Dk. 80 Kenan Özer), Pawlowski (Dk. 65 Muğdat)

GOLLER: Dk. 6 Moses (P), Dk. 17 Vedat, Dk. 24 Emre (P), Dk. 74 Dirar, Dk. 88 Ferdi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Vedat (Fenerbahçe) - Chibsah, Tetteh, Jefferson, Diarra (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, Gazieşehir Gaziantep FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 5-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

6'ncı dakikada Kana Biyik'ın Max Kruse'ye ceza sahası içinde yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

13'üncü dakikada Moses'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

17'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun uzun pası ile ceza sahasında buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı göğsüyle düzelterek vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

23'üncü dakikada Moses'ın ceza sahası içinden vuruşunda Morais topa eliyle müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler VAR'a giderek elle oynamayı tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

24'üncü dakikada topun başına geçen Emre Belözoğlu, meşin yuvarları ağlara gönderdi: 3-0.

41'inci dakikada Jefferson'un sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Vedat meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Dirar'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın şutu savunmadan kornere gitti.

74'üncü dakikada Max Kruse'nin pasında savuna arkasına sarkan Moses, topu ceza sahasındaki Dirar'a aktardı. Faslı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

88'inci dakikada Max Kruse'nin ara pasında topla bululan Ferdi Kadıoğlu'nun rakiplerinden sıyrılarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni transferlerden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues'e ilk kez resmi bir maçta Kadıköy'de görev verdi.

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçında sarı lacivertli ekipteki yeni transferler ilk kez resmi maçta 11'de görev aldı. Fenerbahçe'de yeni transferler Altay, Max Kruse, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues daha önce Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sarı lacivertli formayı terletirken Zanka ile oynanan maçta Kadıköy'de sahaya çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU, KADIKÖY'DE

Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra döndüğü sarı lacivertli ekipte Kadıköy'de taraftarın karşısında çıktı.

Sarı lacivertli ekibin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli taraftarların karşısına 4 yıl aradan sonra sarı lacivertli forma ile çıktı. Takımın kamplarında oynanan hazırlık maçlarında forma giyen Emre Belözoğlu, ilk kez resmi bir maçta Kadıköy'de sarı lacivertli forma ile yer aldı.

Emre Belözoğlu, mücadelenin 73'üncü dakikasında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakırken de destek tezahüratları sürdü. Emre yerini Tolga'ya bırakırken yoğun destek ile karşılaştı.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçında teknik direktör Ersun Yanal'a destek oldu. Yeni sezona bulduğu goller ile iyi başlayan sarı lacivertli ekip, taraftarların yüzünü güldürdü. Ülker Stadyumu'na gelen taraftarlar, takıma destek olurken Ersun Yanal'ı da unutmadı. Mücadelede kaydedilen gollerden sonra Ersun Yanal'a tezahüratlarda bulunan taraftarlar desteklerini maç boyunca gösterdiler.