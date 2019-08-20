Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maç özeti izle: FB'den farklı kapanış!

Geçen sezonu kötü bir şekilde geçiren Fenerbahçe, yeni sezon ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi. Maçın 23. dakikasına kadar sarı lacivertliler lehine 3 penaltı kararı verildi. İkisini gole çeviren Fenerbahçe, 35 maç sonra ve Kadıköy'de 3 yıl sonra 5 farklı galibiyet kazanmış oldu. Bu maçın özetini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.

7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

52. dakikada orta sahanın solundan aldığı uzun topla ceza sahasına giren Pawlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Rodrigues, Gazişehir Gaziantep savunmasının arkasına gönderdiği pasta topu Moses'la buluşturmak istedi. Kalesini zamanında terk ederek ceza sahası dışına çıkan Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı ve tehlikeyi büyümeden engelledi.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Kruse'nin ara pasıyla sol çizgide topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Bu noktada müsait pozisyonda bulunan Dirar, topu boş kaleye gönderdi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Daha sonra hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesiyle gol kararı verdi: 4-0.

85. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Günay Güvenç zorlukla çeldi. Dönen topa kayarak vuran Muric'in şutunda, Günay bir kez daha gole engel oldu. Gazişehir Gaziantep savunması pozisyonun devamında meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

88. dakikada Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı. Kruse'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, çapraz pozisyonda olmasına rağmen düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu: 5-0.

Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Moses (Dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), Kruse, Rodrigues (Dk. 70 Deniz Türüç), Muric

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Olkowski, Chibsah (Dk. 57 Diarra), Jefferson, Morais, Tetteh, Kayode (Dk. 80 Kenan Özer), Pawlowski (Dk. 65 Muğdat Çelik)

Goller: Dk. 7 Moses (Penaltıdan), Dk. 17 Muric, Dk. 24 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 74 Dirar, Dk. 88 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 12 Chibsah, Dk. 50 Tetteh, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+1 Diarra (Gazişehir Gaziantep), Dk. 90+2 Muric (Fenerbahçe)