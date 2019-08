Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçının ardından - Marius Sumudica (2)

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe 'ye karşı aldıkları 5-0'lık farklı yenilgiden dolayı taraftarlarından özür diledi.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, çok kötü bir maç çıkardıklarını anlatarak, "İlk 3 maçımızın çok zor olacağını biliyorduk. 17 transfer yaptık. 5-6 oyuncumuz son 10 gündür aramızda. Maalesef bu takımla hazırlık maçı oynayamadık. Birbirlerini tanıyamadılar. Bu ligde daha önce oynamış sadece 2 oyuncumuz vardır. Bir günde takımı hazırlamak da çok zor oluyor. Bu yüzden de maça 3 stoperle başladım. Bu maçtan çekiniyordum. Beklerinin ve kanatlarının çok güçlü olduğunu biliyordum. Kanatları durdurmak istedim ama beceremedik." diye konuştu.Süper Lig'de oynamak gerçekten çok zor. Katar'da, Avrupa'da saçma bir düşünce var, bu lig kolay diye. Ben bu ligin çok zor olduğunu biliyordum, bu yüzden Türkiye'ye dönmek istedim. Şimdi bir maç kaybettik ve bu sonuç utanç bizim için, bu bir gerçek. Kariyerimde böyle çok fazla 5 farkla yenildiğim maç yok. Ben bunu aşacağım. Futbolcularımın arasındaki ilişkiyi geliştirmem lazım. Milli araya kadar bu süreci hatırlatacağız. Önümüzdeki iki maçta puan ve puanlar almak için her şeyi yapacağız. Milli aradan sonra çok farklı Gazişehir Gaziantep göreceksiniz. Burada onlarca gazetecinin önünde herkese söz veriyorum.Yeni bir takım olduklarını anlatan Sumudica, şunları kaydetti:"Dünyanın her yerinden oyuncularımız var. Hazırlanmak biraz zaman alacak. Böyle güçlü bir takıma karşı oynamak zordu bizim için. Biraz zamana ihtiyacımız var. Benim elimde de maalesef sihirli bir çubuk yok, 4-5 günde takımı hazır hale gelemedim. Taraftarlarımızdan ve şehrimizden özür diliyorum. Oyuncularım hakında medyanın önünde asla kötü konuşmayacağım. Benim hatamdı. İlk hazırlık kampından 3-4 oyuncu kaldı. Her geçen gün aile ortamı oluşuyor. Daha fazla gelişeceğiz, buna inanabilirsiniz. Oyuncularıma inanıyorum. 2 sene önce Türkiye'ye geldiğimde ilk maçta Galatasaray'a 4-1 kaybetmiş ve ilk yarıda 30 puan almıştık. Şimdi herkesin ayağa kalkması lazım. Her şeyi yapıp Gençlerbirliği maçını kazanmalıyız."Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini de vurgulayan Sumudica, "Fenerbahçe bizden iyi oynadı ve hak etti.İlk penaltıda hiçbir şey yoktu ama bu sebepten dolayı kaybetmedik. Takımım içindeki sıkıntıları çözmeye odaklanacağım. Bu sıkıntıları 1 hafta içinde atlatıp Gençlerbirliği maçını kazanmak istiyorum. Hafta içi verdiğim röportaj takımımı motive etmek içindi. Ben 20 yıllık kariyerimde 20 dakika 3 penaltıyla karşılaşmamıştım. ben takımımı 3-5 yemeyelim diye hazırlamadım. Belki de lig tarihinde 20 dakikada 3 penaltı ilk kez oldu. Hakemin hatası yok burada, bizim hatamız. Rakip için 3 penaltıyla başlamak daha kolay oldu." ifadelerini kullandı.Süper Lig'in çok zor bir lig olduğunu dile getiren Sumudica, sözlerini şöyle tamamladı:Süper Lig'de oynamak gerçekten çok zor. Katar'da, Avrupa'da saçma bir düşünce var, bu lig kolay diye. Ben bu ligin çok zor olduğunu biliyordum, bu yüzden Türkiye'ye dönmek istedim. Şimdi bir maç kaybettik ve bu sonuç utanç bizim için, bu bir gerçek. Kariyerimde böyle çok fazla 5 farkla yenildiğim maç yok. Ben bunu aşacağım. Futbolcularımın arasındaki ilişkiyi geliştirmem lazım. Milli araya kadar bu süreci hatırlatacağız. Önümüzdeki iki maçta puan ve puanlar almak için her şeyi yapacağız. Milli aradan sonra çok farklı Gazişehir Gaziantep göreceksiniz. Burada onlarca gazetecinin önünde söz veriyorum."