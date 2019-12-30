Haberler » Güncel » Fenerbahçe geçen sezonu geride bıraktı - Haber

Fenerbahçe geçen sezonu geride bıraktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamladı.

30.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:35 Fenerbahçe geçen sezonu geride bıraktı
, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ise devreye 16 puanla girmişti.
Süper Lig'in ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Fenerbahçe de söz konusu periyodun son maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 31 puanla hem ilk devreyi hem de 2019 yılını tamamladı. Geçtiğimiz sezon 17 haftada 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise Ersun Yanal ile 2018-2019'un 17 maçlık bölümünden 15 puan daha fazla elde etti.
GEÇEN YILI GERİDE BIRAKTI
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk yarısında 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, 16 gol atıp ve kalesinde 23 gol görmüştü. İstanbul temsilcisi, bu sezon ise 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etmeyi başardı. Kanarya, rakip ağlara 34 gol atarken, kalesini ise 21 gole kapatamadı.
VEDAT, SOLDADO'YU 17 HAFTADA GEÇTİ
Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 16 müsabakada 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon toplamda 6 gol atan Roberto Soldado'yu ligin ilk yarısında geçmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Kosovalı futbolcudan sonra en golcü isim 3 golle Garry Rodrigues olurken, Max Kruse'nin de 2 gol, 6 asisti bulunuyor.
KİRALIK SAYISI 4'TEN 2'YE DÜŞTÜ
Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sezon Yassine Benzia, Islam Slimani, Andre Ayew ve Victor Moses'ı kiralık olarak kadrosunda bulundururken, sezon sonunda bu oyunculardan sadece Moses ile yola devam etti. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'dan eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i de kiralayan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında kadrosunda sadece 2 futbolcuya kiralık olarak şans verdi.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-4 - Haber
14:32   Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis - Haber
14:30   Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi - BALIKESİR. - Haber
14:28   Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması - Haber
14:27   Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:33:10