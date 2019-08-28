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Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı!

Süper Lig'in ilk iki haftasında lider durumda olan ve 7 golle ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, bu rakama geçen sezon tam 10 haftada ulaşabilmişti. Sarı lacivertli ekip bu anlamda geçen sezonki performansını 5'e katladı.

28.08.2019 12:37
Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 6 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezona fark attı.

Fenerbahçe Kulübü, ilk hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0, daha sonra deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek lige 2'de 2 yaptı ve 6 puanla zirveye yer alıyor.

GEÇEN SEZON 10 HAFTADA BU KADAR GOL ATILMIŞTI

Oynanan 2 maçta attığı 7 golle Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun çok ötesinden bir performans sergiliyor. Sarı lacivertliler geçen sezon 7 gole tam 10 haftada ulaşabilmişti.

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Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (3)
YANDAŞ MEDYA: TABİ 5 KATLAR GEÇEN SENE BU TAKIM LİGDEN DÜŞÜYORDU AZ DAHA BU NE SAÇMA HABER ANLAYIŞI
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CAPS: 20 dakikada 3 penaltı ile tabii ki yan bakılmaz
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FB: dangoz olan penaltıyı vermesin mi. 7 golün 2si penaltı ayrıca
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