Haberler » Spor » Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

04.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:54Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 14. haftasında ile 6 Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:43 Itambe Minas: 3-0 - Spor
13:40 VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar! - Spor
13:40 Zlatan Ibrahimovic'ten Milan iması! - Spor
13:40 CANLI | Hekimoğlu Trabzon FK - Medipol Başakşehir - Spor
13:40 Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Spor
11:28 Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti - Spor
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı - Spor
11:12 Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi - Spor
10:38 Paul Ntep sözleşmesini feshetti - Spor
10:07 Merih'ten çarpıcı transfer açıklaması! Juventus kararını duyurdu - Spor
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:50:14