Haberler » Güncel » Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Haber

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye 5-2 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

06.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:49
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 14. haftasında 'ye 5-2 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, İstanbul'a umutlu geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"4 haftalık çıkışımızdan sonra en az beraberlik hatta galibiyet için geldik. Maça iyi başladık. Fenerbahçe'nin baskıyla başlayacağını planlıyorduk. Golden sonra skoru koruyamadık, topa sahip olamadık. Skoru koruma iç güdüsüyle tamamen geriye yaslandık böylece maç Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen, bizim pas yapamadığımız, hücumda çoğalamadığımız, birlikte hareket edemediğimiz bir maç oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu da öven Hamzaoğlu, "Ferdi'yi de tebrik ediyorum. Böyle bir genç yeteneğin, yeteneklerini doğru kullandığı için tebrik etmek lazım. Türk futbolu iyi bir oyuncu kazanacaktır." dedi.
Fenerbahçe'nin ilk golünün ofsayt olup olmadığının sorulması üzerine Hamzaoğlu, "Bana da içeride söylediler ama çok önemli değil. Sonuçta Fenerbahçe hak ederek kazandı. Tamam, direnç gösterdik zaman zaman ama 90 dakika boyunca oyun disiplinini korumamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54 Sudan Yemen'deki askerlerini çekecek - Haber
00:51 Demir yüklü tır şarampole devrildi - Haber
00:48 FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar - Haber
00:44 ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüme" destek tasarısı - Haber
00:40 GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
7.12.2019 01:11:25