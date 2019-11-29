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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

29.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:00Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla birlikte Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
(İHA)

Fenerbahçe, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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