Fenerbahçe – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Göztepe maç biletleri

Fenerbahçe – Göztepe maçı saat kaçta? Fenerbahçe Lig'de Btc Yeni Malatyaspor ile çıktığı son maçta berabere kalarak 21. Puan ile 4. Sırada yer alıyor. Göztepe, geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 16 puan ile 9. Sırada yerini koruyor. Fenerbahçe kadro, Göztepe kadro araştırılıyor. Fenerbahçe – Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe – Göztepe maçı nerede oynanacak? İşte detaylar…

Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. maç olacak. Lig'de geçtiğimiz 12 haftada Göztepe, 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu defa Süperlig'de 4. sırada olan Fenerbahçe karşısında top koşturacak. Fenerbahçe son lig maçında deplasmanda Malatyaspor'la golsüz berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe, Süperlig'de geçtiğimiz hafta berabere kalırken, Göztepe 3 puan ile evine dönmüştü. 51. defa Lig'de karşılaşacak Fenerbahçe ve Göztepe mücadelesi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ KİM?

Göztepe için zorlu bir mücadele olacak Fenerbahçe – Göztepe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇ BİLETİ

Göztepe'nin sahasında oynanacak karşılaşmanın biletleri 27 Kasım'da saat 15.00'te Passolig'in internet sitesi üzerinden satışa çıktı.

Mücadelenin bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı tribün 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5, misafir tribün ise 35 TL olarak belirlendi.

FENERBAHÇE- GÖZTEPE MUHTEMEL 11

GÖZTEPE

Beto, Gassama, Wallace, Tıtı, Berkan, Castro, Mossoro, Soner, Halil, Serdar, Jerome Göztepe'de ilk 11 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli takımın ilk 11 oyuncuları ise şöyle: Altay, Dırar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Kruse, Moses, Rodrıgues, Muriç.

SÜPERLİG PUAN DURUMU