Haberler » Spor » Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır - Spor

Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın İzmir'de Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:36Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın 'de Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Max Kruse ve Vedat Muriç de takımla birlikte idmana çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'daki idman; ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından 3'erli gruplar halinde 5'e 2 pas çalışması  yaptı. Antrenman çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de tedavileri süren oyunculardan Max Kruse ve Vedat Muriç de antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

Bugünkü idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 16.30'da uçakla İzmir'e hareket edecek.


- İstanbul

Fenerbahçe, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:52 Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi
13:49 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
13:44 Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
13:43 Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
13:39 Arsenal'de Emery dönemi sona erdi
13:30 Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 13:56:12