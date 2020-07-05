Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçın iki devresinde iki farklı Göztepe olduğunu belirtti.
05.07.2020 00:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:34
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Parlatan, galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Maç boyunca birçok pozisyon bulduklarını ama değerlendiremediklerini belirten Parlatan, "Sanırım Göztepe adına 2 tane çok farklı devre oynadık. İlk devreyle ikinci devre arasında iki farklı Göztepe vardı sahada. İlk yarı planlarımızı uygulayamadık üstüne de 45+2. dakikada eşi benzeri olmayan bir gol yedik." ifadelerini kullandı.
Gol bulduktan sonra pozisyona girme anlamında iyi işler yaptıklarını vurgulayan Parlatan, şunları kaydetti:
"Çok pozisyona girdik ama şansımızı kıramadık. Bunlardan birini gol yapabilseydik buradan 1 puan alacağımıza kesin gözüyle bakabilirdim. Bunu beceremedik, üzgünüz. 4 haftadır kazanamıyoruz. Çarşamba günü Ankaragücü maçımız var. Son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek özlenen galibiyeti elde edeceğimizi düşünüyoruz."
Kaynak: AA
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