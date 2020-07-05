Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçın iki devresinde iki farklı Göztepe olduğunu belirtti.

05.07.2020 00:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:34
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçın iki devresinde iki farklı Göztepe olduğunu belirtti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Parlatan, galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Maç boyunca birçok pozisyon bulduklarını ama değerlendiremediklerini belirten Parlatan, "Sanırım Göztepe adına 2 tane çok farklı devre oynadık. İlk devreyle ikinci devre arasında iki farklı Göztepe vardı sahada. İlk yarı planlarımızı uygulayamadık üstüne de 45+2. dakikada eşi benzeri olmayan bir gol yedik." ifadelerini kullandı.
Gol bulduktan sonra pozisyona girme anlamında iyi işler yaptıklarını vurgulayan Parlatan, şunları kaydetti:
"Çok pozisyona girdik ama şansımızı kıramadık. Bunlardan birini gol yapabilseydik buradan 1 puan alacağımıza kesin gözüyle bakabilirdim. Bunu beceremedik, üzgünüz. 4 haftadır kazanamıyoruz. Çarşamba günü Ankaragücü maçımız var. Son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek özlenen galibiyeti elde edeceğimizi düşünüyoruz." Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından

Kaynak: AA

Etiketler: Ülker Stadı, Fenerbahçe, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:45: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Krizin sonlandırılması için Fas'tan bir girişimde bulunulursa... - Haber 01:43: Azerbaycan'da boya fabrikasında yangın - Haber 01:39: GÜNDEM ÖZETİNE - Haber 01:20: İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNELERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 01:07: Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haber 22:21: İstanbul'da yeni normal denetimleri sıklaştı! Vali, bizzat sosyal medyadan uyardı - Haber 21:41: Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın - Haber 20:11: Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu - Haberler 13:40: Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın - Ekonomi 11:19: Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor - Magazin