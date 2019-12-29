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Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk için görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Alpaslan Öztürk için bu hafta görüşmeler başlıyor. Deneyimli hoca, orta saha ve sağ bekte de oynayan 26 yaşındaki futbolcu için yönetime onay verdi.

29.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:08

, Sadık'ın beklenmeyen sakatlığı, Rami'nin ise bir türlü formunu bulamamasıyla devrede bir değil, iki savunmacı almak zorunda kaldı. Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki yerli isim Alpaslan Öztürk için teknik direktör Ersun Yanal'ın son derece ısrarcı olduğu öğrenildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Göztepe'yle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncudan uzun vadede yararlanmayı planlayan deneyimli teknik adamın ajandasında en üst sırada yer alan Alpaslan için yönetim harekete geçiyor. İzmir ekibiyle devre arasında Alpaslan'ın bonservisinin alınması adına görüşme yapılacak. Belçika altyapısı olan, Beerschoot ve Standard Liege gibi takımların formasını giyen Alpaslan, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Eskişehir formaları da giydi.

BELÇİKA PATENTLİ

1. Lig ekibi Elazığspor'da gösterdiği çıkışla Göztepe'ye transfer olduktan sonra özellikle stoperdeki başarılı performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Alpaslan sağ bekte de oynayabiliyor. Defansif özellikleri kadar ofansa da bu sezon 3 gollük katkı veren Alpaslan için İzmir ekibiyle görüşülüp şartlarına göre hareket edilecek.

(Fanatik)

Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk için görüşmelere başlıyor

Alpaslan Öztürk, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


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