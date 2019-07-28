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Fenerbahçe, günün ikinci idmanını yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

28.07.2019 21:33 Fenerbahçe, günün ikinci idmanını yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Antrenmanın ilk bölümünde bir grup futbolcu salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı.
Audi Cup'ta mücadele edecek olan ve hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı lacivertli takım, yarın öğle saatlerinde Almanya'ya hareket edecek.



Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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