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Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanını taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

24.07.2019 15:50 Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanını taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 5 grup halinde yapılan pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile günü tamamlayacak.
(İHA)

Fenerbahçe, Avusturya, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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