05.07.2019 15:39
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Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını saatlerinde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmalarının ardından yaptıkları top ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. U19 takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

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