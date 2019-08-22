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Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti!

Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Gustavo transferinden yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncunun kulübü Marsilya, Gustavo'nun bonservis ücretinde indirim yapınca iki taraf anlaşmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık prensip anlaşması yaptığı öğrenildi.

22.08.2019 09:56
Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti!

Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın listesinin ilk sırasındaki Luis Gustavo için birkez daha düğmeye bastı.

MARSİLYA, FİYATTA İNDİRİME GİTTİ

Geçen hafta Fransa'ya giden sportif direktör Damien Comolli'nin Marsilya ile masaya oturduğu öğrenildi. Fransız kulübünün daha önceki tutumunda yumuşama olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli ekip ile Marsilya arasında 1 ay önce yapılan görüşmede 7 milyon eurodan aşağıya inmeyen Fransız ekip, bonservis ücretini 5 milyon euroya kadar düşürdü. Fenerbahçe'nin ise 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

2 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Yönetimin Gustavo ile de 3 yıllığına anlaştığı belirtiliyor. Brezilyalı yıldızın Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Gustavo bu sezon ligdeki 2 maçta da 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de transferi gerçekleşmesi halinde stoper bölgesinde de görev verilmesi beklenen Luiz Gustavo kariyerinde 45 maça bu pozisyonda başladı. Deneyimli oyuncu 344 karşılaşmada ön libero, 20 maçta da sol bek olarak görev yaptı.

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Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti!

Fenerbahçe, Marsilya, Fransa, Spor

YORUMLAR (3)
CİCİ KUŞ: Altayın alternatifi bir kaleci lazım. Harun gönderilmeli harun 3. lig ayarında
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RVP: Bunu neyapacaksın formda olan ozanı kesersin hiç bir ise yaramaz santrafor, stoper ve sol bek lazım
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BALİBA: şopara benziyor :)
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