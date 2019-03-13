13 Mart 2019, 11:27
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Fenerbahçe Habib Diallo'nın Peşinde

Bu sezon beklenen performansın çok gerisinde olan Fenerbahçe seneye daha güçlü bir kadro kurmayı düşünüyor. Sarı lacivertli ekip önceliği forvet transferine verecek. Bunun için adı geçen adayların başında Habib Diallo geliyor. Diallo bu sezon Metz formasıyla ligde çıktığı 27 maçta 18 gol atıp 5 asist yaptı.

Fenerbahçe önümüzdeki sezon en az 2, Soldado'nun takımda kalmaması durumunda ise 3 forvet transferi yapması planlanıyor. Bu golcü transferlerinden birisi yıldız, diğeri ise scout transferi olarak planlanıyor. Fenerbahçe scout ekibinin tavsiye ettiği oyuncunun Senegalli Habib Diallo olduğu öğrenildi.

DEVRE ARASINDA GELİYORDU

Fenerbahçe scout ekibinin Metz'de forma giyen 23 yaşındaki Habib Diallo'yu devre arasında tavsiye ettiği ancak Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerden dolayı bu transferi gerçekleştirmediği de öğrenildi.

ERSUN YANAL ÇOK BEĞENİYOR

Ersun Yanal'ın bu oyuncuyu beğenmesine rağmen hiç canlı olarak izlememiş olması, bunun yanında Fenerbahçe'nin Slimani'yi de gönderememesi bu transferin gerçekleşmeme nedeni olduğu bildirildi.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Fransa 2. Ligi'nde Metz formasıyla çok başarılı bir performans ortaya koyan Diallo Senegal Milli Takımı'na da çağrılarak ilk maçına çıkmayı başardı. Bonservisi ise 4 milyon Euro civarında. (Takvim)

Ersun Yanal, Mamadou Diallo, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (3)
NSNSNS: 2.ligde cok is yapar
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SERDAR: Habib Diallo gelebilir ama o zamana kadar ersun yanal kalırmı belli olmaz
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..: FENER TALİP OLURSA O 4 MİLYON EURO 14 MİLYON EURO OLUR.
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