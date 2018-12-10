Fenerbahçe, Haftayı 17. Sırada Tamamladı

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 16. sıraya düşen ve tarihinde ilk kez küme düşme potasına giren Fenerbahçe, Kayserispor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenmesiyle birlikte haftayı 17. sırada tamamladı. Lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı ise 19'a çıktı.
FENERBAHÇE, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ERZURUMSPOR'U KONUK EDECEK
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında 16. sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk edecek.
İşte puan durumu:
Erzurumspor Kulübü,Kasımpaşa,Kayserispor,Fenerbahçe
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:27