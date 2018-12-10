10 Aralık 2018, 22:27
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Fenerbahçe, Haftayı 17. Sırada Tamamladı

Kayserispor'un Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenmesiyle birlikte Fenerbahçe, 15. haftayı 17. sırada tamamladı.

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 16. sıraya düşen ve tarihinde ilk kez küme düşme potasına giren Fenerbahçe, Kayserispor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenmesiyle birlikte haftayı 17. sırada tamamladı. Lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı ise 19'a çıktı.

FENERBAHÇE, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ERZURUMSPOR'U KONUK EDECEK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında 16. sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk edecek.

İşte puan durumu:

Erzurumspor Kulübü,Kasımpaşa,Kayserispor,Fenerbahçe
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:27



YORUMLAR (26)
AZİZ: samet ben demedim mi bu ali eziğin teki, şike falan yapamaz ve fenev küme bile düşebiliv. hee demedim mi samet.
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AZIZ YILDIRIM: FENER BAHCE ESKI BASKANI OLARAK AZIZ YILDIRIM..YERINDE OLSAM...YENILEN BAHCE YAPARIM..INSALLAH KUME DUSECEKLER...KACINILMAZ TUM ANADOLU TAKIMLARI OLARAK FENERI ALT LIGDE GORMEK ISTIYIRUZ..SAYGILAR ANADOLU TAKIMLARI COM.TR..
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0 3
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X: O kadar anadolu takımının ahı yerde kalmaz, beter olun
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1 1
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ZA: Haftaya son sırada görüürüz umarım
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2 0
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YAVUZ: Fenerbahçeli taraftarlar sizde hiç nefs yokmu Yönetim istifa
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