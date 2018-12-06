06 Aralık 2018, 01:17
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Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87-74

Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87-74

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 yendi.



Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.

Fenerbahçe: 87 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 74

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Alessandro Martolini (İtalya), Alexandre Deman (Fransa)

Fenerbahçe: Plum 18, Hartley 5, Zandalasini 19, Vaughn 8, Verameyenka 13, Sottana 12, Stokes 4, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 3

Başantrenör: Valerie Garnier

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 9, Snytsina 19, Johnson 17, Abdelkader 16, Paris 10, Gajic 3, Merve Aydın

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

1. Periyot: 22-17

2. Periyot: 46-38

3. Periyot: 66-55

4. Periyot: 87-74

Avrupa,Büyükşehir Belediyespor,Hatay,Fenerbahçe

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