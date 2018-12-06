Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87-74

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu'nun 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe
, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor
'u 87-74 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü
Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.Fenerbahçe: 87 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 74
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Andrada Csender (Romanya
), Alessandro Martolini (İtalya
), Alexandre Deman (Fransa
)
Fenerbahçe: Plum 18, Hartley 5, Zandalasini 19, Vaughn 8, Verameyenka 13, Sottana 12, Stokes 4, Birsel Vardarlı
Demirmen 5, Tuğçe Canıtez
3
Başantrenör: Valerie Garnier
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 9, Snytsina 19, Johnson 17, Abdelkader 16, Paris
10, Gajic 3, Merve Aydın
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
1. Periyot: 22-17
2. Periyot: 46-38
3. Periyot: 66-55
4. Periyot: 87-74
Avrupa,Büyükşehir Belediyespor,Hatay,Fenerbahçe
06 Aralık 2018 Perşembe 01:17