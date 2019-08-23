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Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, Hoffenheim'ın deneyimli stoper oyuncusu Havard Nordtveit'in transferinde sona geldi.

23.08.2019 14:01
Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da top koşturan Havard Nordtveit'i gündemine aldı. Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen Norveçli futbolcunun transferinde sona gelindi.

Habertürk'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki oyuncu, Haugesund'da başladığı futbol kariyerine Arsenal rezerv takımında devam etti. İngiliz ekibinin Salamanca, Lillestrom ve Nürnberg'e kiraladığı Norveçli, 2010/2011 sezonunun devre arasında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

8 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2016 yazında West Ham United kadrosuna bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 sezon sonra 8 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a gitti. Birçok mevkide forma giyebilen Nordtveit, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Fulham'a kiralandı.

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLMUŞTU

Tolga Ciğerci ile takım arkadaşı olan Havard Nordveit, Mönchengladbach forması giyerken Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

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Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi

Hoffenheim, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (1)
UMİT0638: istemezük bunu başgannn!!! ne ara geldik kolorovdan buraya!
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