28 Mart 2019, 20:20
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Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi

Fenerbahçe hazırlık maçında Eskişehirspor'u Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı (2) attı. Özellikle Soldado'nun attığı frikik golü büyük alkış alırken, takımın gösterdiği performans taraftarları mest etti.

İLK 11'LER

Sarı-lacivertli ekip, Eskişehirspor karşısında sahaya, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin, Alper Potuk, Moses, Valbuena ve Soldado ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Eskişehirspor ise Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdari, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Issah, Furkan Balaban, Mete Kaan Demir, Fıratcan Üzüm, İbrahim Halil Öner ve Emre Güral ilk 11'iyle mücadeleye başladı.

Fenerbahçe, Eskişehirspor, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR (2)
FENEVLİ: Bizim icin kümede kalmak cok büyük basari Ama itiraf etmem lazim gercekten türkiyenin en büyük takimi Galatasaray
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OĞUZ : Düşecekler süper liginde Gollü prova ...
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