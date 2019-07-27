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Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27.07.2019 21:26 Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.



Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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