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Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06.08.2019 14:38 Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.



Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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