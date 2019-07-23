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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde hazırlıklarını sürdürdü.

23.07.2019 22:34 Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı lacivertli ekip, ilk olarak rejenerasyon çalışması yaptı. Daha sonra yarım saati basına açık yapılan idman taktik çalışma ile devam etti. Sarı lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalarını sürdürdü.
HASAN ALİ TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'de dün Wolfsburg  ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ayağında şişlik oluşan Hasan Ali Kaldırım, stadı bandaj ile terk etmişti. Ağrısı geçen ve ayağındaki şişlik giden Hasan Ali, akşam saatlerinde yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.



Fenerbahçe, Hasan Ali, Avusturya, Graz, Spor

Kaynak: DHA

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