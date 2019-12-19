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Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitonova: 1-3

SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş, İzzet, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan, Ahmet (L), Caner (L) (Oğulcan)LUBE CIVITANOVA: D'Hulst, Juantorena, Simon, Rychlicki, Leal, Bieniek, Balaso (L) (Kovar,...

19.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:45 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitonova: 1-3

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi ( ), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş, İzzet, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan, Ahmet (L), Caner (L) (Oğulcan)

LUBE CIVITANOVA: D'Hulst, Juantorena, Simon, Rychlicki, Leal, Bieniek, Balaso (L) (Kovar, Massari, Bruno)

SETLER: 15-25, 19-25, 25-20, 17-25

SÜRE: 100 dakika (24,24,28,24)

Türkiye'yi 2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden HDI , A Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova'ya 3-1 mağlup oldu. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 15-25, 19-25, 25-20 ve 17-25'lik skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'ndaki dördüncü maçında 30 Ocak Perşembe günü sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımını ağırlayacak.


- İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Romanya, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

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