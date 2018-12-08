Fenerbahçe, Heerenveen'de Forma Giyen Kosovalı Arber Zeneli'yi Transfer Etmek İstiyor

Fenerbahçe yönetimi, bir yandan gelecek sezonun planlamasını da yaparken diğer yandan da devre arasında takımın eksikleri doğrultusunda transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sarı-lacivertlilerde takımı gençleştirme hareketi devre arasında da sürecek. Bu doğrultuda yönetimin hedefinde Hollanda Ligi Heerenveen'de forma giyen Kosovalı sol kanat Arber Zeneli var. Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu Valbuena'nın yerini 23 yaşındaki Kosavalı sol kanat Zeneli ile doldurmayı planlıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Arber Zeneli için Fenerbahçe Heerenveen ile temasa geçti ve uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'YE AÇIK KAPI BIRAKTI

23 yaşındaki kanat oyuncusu Zeneli de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin çok önemli bir kulüp olduğunu, isminin Fenerbahçe ile anılmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Zeneli, "Ben de yüksek seviyede bir takımda forma giymek istiyorum" ifadelerini kullanarak, Fenerbahçe'nin teklifine açık kapı bıraktı.

4 GOL, 8 ASİSTİ BULUNUYOR

23 yaşında olan Zeneli, 15 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

(Yeni Şafak)