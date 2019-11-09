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Fenerbahçe hem ilkleri yaşadı, hem de verilerde yükselişe geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı evinde 3-2 mağlup ederken kendi adına da sezonun ilklerini yaşadı.

09.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:06Fenerbahçe hem ilkleri yaşadı, hem de verilerde yükselişe geçti
, Süper Lig'de 'yı evinde 3-2 mağlup ederken kendi adına da sezonun ilklerini yaşadı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de geride kalan 10 haftada hiç kırmızı kart görmezken, Kasımpaşa karşısında 72. dakikada Isla yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de sezonun ilkleri yaşandı. Geride kalan 10 haftada kırmızı kartla tanışmayan sarı-lacivertli ekipte, Kasımpaşa maçının 72. dakikasında Mauricio Isla'nın gördüğü kırmızı kart sonrası ilk kez bir oyuncu maçı kart cezası sebebiyle tamamlayamadı. Fenerbahçe aynı zamanda Avrupa'da 10.1 kart başına faul ile 116 takım arasında en az kart gören takımlar listesinde 3. sırada yer aldı.

Ofansif sıralamalarda lider

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla ofansif sıralamalarda lider konumda yer aldı. Sarı-lacivertliler 770 atak aksiyonu, 30 kafa vuruşu, 127 şut pası ve 192 isabetli şut istatistikleriyle Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Ancak 192 isabetli şutta 21 gol atılması da dikkatlerden kaçmadı.

Defansif performans göz dolduruyor

Süper Lig'de bu sezon etkili bir performans gösteren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona göre defansif reaksiyonlarıyla da göz dolduruyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon bütün savunma parametrelerinde ligin son sırasında yer alırken, bu sezon 3 defansif parametrede üst sırada yer aldı. 311 rakip sahada top kazanımı, 901 genel top kazanımı ve 49 tehlikeli atak kesme başarısıyla bu parametrelerde lider olan Fenerbahçe 21 gol attı ve kalesinde 12 gol gördü.

Pas grafiği yükseldi

Geçtiğimiz sezon pas grafik verilerinde son sıralarda bulunan ve topu 3. bölgeye taşıyamayan sarı-lacivertli ekip bu sezon pas grafiklerinde liderliğe yükseldi. Anahtar paslar ve 3. bölge organizasyonlarında lider konumda bulunan Fenerbahçe, ceza sahası içine yapılan orta ve uzun paslarda ise 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin pas istatistikleri şöyle:

Orta: 212

Anahtar paslar: 61

Uzun paslar: 449

Rakibin 3. bölgesine yapılan pas: 680

Akıllı pas: 76

Başarılı orta: 74

Başarılı anahtar pas: 59

Başarılı uzun paslar: 292

Rakibin 3. bölgesine yapılan başarılı pas: 538

Başarılı akıllı pas: 38 - İSTANBUL

Mauricio Isla, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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