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Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

21.09.2019 23:12Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu
Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin erkeklerde 119, kadınlarda ise 112.5 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez bu şampiyonada mutlu sona ulaştığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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