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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

18.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:34
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Can Bartu Tesisleri, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor

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