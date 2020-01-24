Fenerbahçe heyecanı yaşanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor 'un, bu turda Fenerbahçe ile eşleşmesi kentte heyecan oluşturdu.

Kentteki futbolseverler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimini cep telefonları ve televizyondan heyecanla takip etti.

"39 Gençlik" Taraftar Grubu'nun lideri Uğur Çevik, takımlarının çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendirerek, Kırklarelispor'un adını tarihe altın harflerle yazdıracağına inandıklarını söyledi.

Kırklarelispor'un zor günlerden bugünlere geldiğini, karşılarında ne kadar güçlü rakip olursa olsun yarı finale yükseleceklerine inandıklarını belirten Çevik, "Biz artık kupaya kenetlendik. Fenerbahçe'yi eleyeceğiz. Avantajlı durumdayız, çünkü ilk maç kendi sahamızda." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Aytaç Atılgan ise Fenerbahçe ile eşleşmelerinden dolayı heyecanlı olduklarını, yarı finale yükselmek istediklerini kaydetti.

Esnaf Kemal Sıcak, Türkiye Kupası'nda hayallerine adım adım ilerlediklerini belirtti.

Esnaf Soner Deniz ise Fenerbahçe'nin Kırklareli'ne gelecek olmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi

1968 yılından kurulan ve uzun yıllar Amatör Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, 9 yıldır 2. Lig'de mücadele veriyor.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren yeşil-beyazlı ekip, bu sezon kupa macerasına 3. turdan başladı.

Bu turda TFF 3. Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 yenen GMG Kırklarelispor, kupada bir üst tura çıktı.

GMG Kırklarelispor, 4. turda Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.

Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yi evinde 2-1 yenmeyi başaran GMG Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan GMG Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.