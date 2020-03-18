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Fenerbahçe HK Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe HK Kayserispor maçı şifresiz mi?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. Yarısında umduğunu bulamayan Fenerbahçe, 27. hafta müsabakasında DG Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Fenerbahçe HK Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe HK Kayserispor maçı şifresiz mi gibi konular merak edildi.

18.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:14
Fenerbahçe HK Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe HK Kayserispor maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken Fenerbahçe HK Kayserispor maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe HK Kayserispor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe HK Kayserispor maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe HK Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE HK KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe HK Kayserispor maçı 20 Mart 2020 Cuma, saat 20:00'de oynanacak.

Fenerbahçe HK Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe HK Kayserispor maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE HK KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe HK Kayserispor maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

FENERBAHÇE HK KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe HK Kayserispor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

FENERBAHÇE HK KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN AYDIN(Dördüncü Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(VAR) EKREM KAN(AVAR)

Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Gündem , Spor , Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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