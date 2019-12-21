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Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor

Fenerbahçe, yarın derbi mücadelesinde karşılaşacağı Beşiktaş'a iç saha maçlarında kaybetmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak siyah-beyazlılara Kadıköy'de Nisan 2005'te 4-3 kaybetmişti.

21.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:41

Süper Lig'in 16. haftasında derbi mücadelesinde evinde ile karşılaşacak olan iç saha avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 müsabakada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısındaki son derbiyi kazanmanın peşinde.

FENERBAHÇE SON OLARAK 2005'TE 4-3 YENİLDİ

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a son olarak 'de Nisan 2005'te 4-3 kaybederken, son 15 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fenerbahçe bu müsabakalardan 9 galibiyetle ayrılırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor

Kaynak: İHA


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