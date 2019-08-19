Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı: 29. şampiyonluğa ant içtik

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Gazişehir Gaziantep maçı öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN BU SENE ÇOK ÖNEMLİ"

Ballı, "Hepimiz, burada çalışan herkes, çimcisinden, teknik direktörüne, malzemecisinden futbolcu kardeşlerimize, herkes çok istekli. Herkes son derece heyecanlı ve 29. şampiyonluk yolunda mücadeleye ant içmiş durumdayız. Bizim için bu sene çok çok önemli, bu sene mutlaka kazanmamız gereken bir şampiyonluk var hedefte, dediğim gibi bu 29. şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan etmeye çalışacağız." diye konuştu.

"HER GÜN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Ballı, "Lig 2 gün önce başladı, sonuçları görüyoruz. Her takım güçlü, her takım iyi çalışıyor. Takımın içinde iyi bir oyuncu grubu var, arkadaşlık dostluk içinde çalışıyoruz. Başta teknik direktörümüz olmak üzere Damien Comolli de burada, her gün çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ama bir inançla çalışıyoruz. Tekrar ediyorum, 29. şampiyonluğu inşallah getirmek, buradaki insanlara, çalışanlara nasip olur. Taraftarlara camiamızı mutlu etmiş oluruz" dedi.