Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi

Fanatik'te yer alan habere göre; Ersun Yanal antrenmanı futbolcuların daha iyi konsantre olabilmesi için sessiz yaptırmak istedi. Ancak bazı taraftarlar da takımlarını yakından görmek istedikleri için tribünlere geçmeyi talep ettiler.

İdari menajer Volkan Ballı ise bu esnada Ersun Yanal ve taraftalar arasında diyaloğu sağlamaya çalıştı. Taraftarlarla da görüşen Ballı, sonuna onların tribüne alınmalarını sağladı. Sarı Lacivertli renklere gönül verenlerden idman esnasında sessiz olmaları talep edildi ve antrenman bu şekilde izlendi.