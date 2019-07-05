05.07.2019 11:45
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Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıkları devam ederken dün ilginç bir olay yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ersun Yanal antrenmanı futbolcuların daha iyi konsantre olabilmesi için sessiz yaptırmak istedi. Ancak bazı taraftarlar da takımlarını yakından görmek istedikleri için tribünlere geçmeyi talep ettiler.

İdari menajer Volkan Ballı ise bu esnada Ersun Yanal ve taraftalar arasında diyaloğu sağlamaya çalıştı. Taraftarlarla da görüşen Ballı, sonuna onların tribüne alınmalarını sağladı. Sarı Lacivertli renklere gönül verenlerden idman esnasında sessiz olmaları talep edildi ve antrenman bu şekilde izlendi.

Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi

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ersun yanal, Spor

YORUMLAR (5)
YANLIYA YANLIYA: ersun yanal iyce bitirecek feneri küme düşerler bu sezon
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1 5
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FURKAN: Ne bu satranç mı oynuyoruz taraftar bu işinize geldiği zaman haydi çocuklar bağırın işinize gelmediği zaman aman sessiz olun. Siz taraftara göre davranacaksınız taraftar size göre değil
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4 3
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FURKAN CEVAPLA DEVAM EDELİM: Furkancım hatırlatırım Sn KOÇ medya algılatması, SN YANAL ise taraftar bağırtısıyla bu takıma geldi, şuan herşey hem basının hem taraftarın istediği gibi gidiyor, Önce basın ile başlayayım, FB spor yazarlarının spor müdürlerinin baskısı ile kendi görüşleri yerine KOÇ un orada kalmasını sağlayacak yorumlarda bulunmaları isteniyor, Taraftara gelince hangi taraftar, takım 1 önceki sezon kafaya oynarken 10-15 bini geçmeyen tribünde olanlarmı, yoksa küme düşerken bile full çeken statta bulunanlarmı,
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1 0
1907 FB REPUBİLC: olay gerginlik sinir nerde??????????????????????????
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6 1
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METİN: bu sene de hüsran olaçak burdan yazıyorum
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