Fenerbahçe İflas Etti

Fenerbahçe
, ligdeki kötü gidişini bitiremedi. Sarı-lacivertliler, özellikle deplasmanda sıkıntı yaşamaya devam etti. Erwin Koeman ve ekibi, üst üste 4. kez deplasmanda galip gelemedi.
Son olarak 16 Eylül
'de Atiker Konyaspor
'u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, 2 ay içinde çıktığı maçlarda 2 beraberlik 2 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligde 13 maçta 3 galibiyette kalırken, 15. sıraya kadar inip, küme düşme hattında kaldı.
Şut yağmuru
Ligin kritik mücadelesinde Trabzonspor
, Fenerbahçe kalesine adeta şut olup yağdı. Hem ilk yarı hem de ikinci yarıda bordo-mavililer ciddi anlamada baskı yarattı.
İlk yarıda penaltı da dahil tam 12 şut çeken ev sahibi, kaleci Harun Tekin
'in 4 kurtarış yapmasıyla durdu, bir top da direğe çarptı. İkinci yarıda Novak'ın attığı golle beraber Fenerbahçe kalesine tam 14 şut geldi. Harun 4 şut çıkarırken, bir top direkten döndü. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında bulduğu 26 şutla sezonun en çok şut çektiği maçı oynadı ve 40 kez rakip ceza sahasında buluşup, yine en fazla topla buluştuğu mücadeleyi atlattı.
Golcü sol bek
Ev sahibi Trabzonspor'da açılışı yapan isim sol bek Filip Novak oldu. Çekyalı futbolcu, bu sezon skorer özelliğini yine devam ettirdi. 28 yaşındaki oyuncu, arka direkte yaptığı şık kafa vuruşuyla ağları sarsıp, bu sezon 13. maçında 3. golünü atıp, takımının en çok skor katkısı yapan isimlerinden oldu.
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Eylül,Konyaspor,Trabzonspor,Fenerbahçe
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:22